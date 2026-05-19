Тольяттинская «Лада» продолжит выступать в КХЛ

Тольяттинская «Лада» продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Ранее СМИ писали, что команда может сняться с чемпионата КХЛ. Клуб испытывает финансовые проблемы, поскольку стратегический партнер «Лады» — компания «Полипласт» — в должной мере не исполняет свои спонсорские обязанности.

«Только что разговаривал с руководителем КХЛ, все одинаково понимаем ситуацию. Хоккейный клуб продолжает играть в КХЛ. С Александром Зинуровичем Шамсутдиновым (председателем совета директоров "Полипласта".— “Ъ”), нашим партнером — компанией "Полипласт" — сегодня была встреча. Коллеги не просто подтверждают, а гарантируют ритмичное продолжение финансирования клуба»,— заявил господин Федорищев в видеообращении, опубликованном в «Максе». Также «Ладу» продолжат спонсировать «АвтоВАЗ» и Самарская область.

Ранее из-за финансовых проблем «Лада» не играла в КХЛ с 2010 по 2014, а затем с 2018 по 2023 годы. Текущий сезон тольяттинский клуб завершил на предпоследней, десятой строке турнирной таблицы Западной конференции и не вышел в play-off. В розыгрыше Кубка Гагарина команда участвовала дважды, оба раза не сумев преодолеть стартовый раунд.

Таисия Орлова