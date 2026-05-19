Минюст США обвинил соратника Мадуро в отмывании сотен миллионов долларов

Депортированному в США венесуэльскому чиновнику и бизнесмену Алексу Саабу предъявлены обвинения в отмывании денег. По мнению Минюста США, господин Сааб, близкий соратник экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отмывал сотни миллионов долларов на контрактах по закупкам продовольствия и продаже нефти. Если суд подтвердит вину, экс-чиновнику может грозить до 20 лет лишения свободы.

Бизнесмен Алекс Сааб

Фото: Broward County Sheriff's Office / Reuters Бизнесмен Алекс Сааб

По версии следствия, Алекс Сааб в сговоре с другими лицами подкупал венесуэльских чиновников, чтобы получать у местных комитетов по продовольствию и снабжению контракты за импорт продовольствия для Венесуэлы. Закупки субсидировались государством, комитеты занимались продажей и распределением продуктов нуждающимся. Минюст США утверждает, что, получая контракты, Сааб с сообщниками вводил власти в заблуждение относительно комплектации поставок и поставщиков продовольствия. Кроме того, он подделывал документы и использовал подставные компании, через которые выводил в американские банки деньги, выделяемые государством на продовольственную программу. Аналогичным образом, как утверждает следствие, Сааб обогащался с 2019 по январь 2026 года на экспорте венесуэльской нефти, используя свои тесные связи с руководством страны.

Алекса Сааба задержали в феврале 2026 года в Каракасе в результате совместной операции правоохранительных органов Венесуэлы и США. Несколько дней назад Венесуэла депортировала его в США. По данным источников агентства Reuters, господин Сааб может предоставить властям США информацию, необходимую для судебного процесса над Николасом Мадуро.

Алена Миклашевская