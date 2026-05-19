Как защитить традиционное общество от трансгуманизма

Где граница допустимого технологического вмешательства в природу человека? Какими средствами защищать традиционные ценности в условиях стремительной технологической трансформации? На эти вопросы постарались ответить участники экспертной сессии «Цифровая Россия: угрозы трансгуманизма и защита традиционного общества», состоявшейся 19 мая на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Философского клуба “Цивилизационное будущее России” Фото: пресс-служба Философского клуба “Цивилизационное будущее России”

Сессию организовал философский клуб «Цивилизационное будущее России». В центре дискуссии оказались вызовы и угрозы трансгуманизма — философского течения, направленного на преодоление человеческих ограничений средствами науки и техники. Главный вопрос, различные аспекты которого осветили участники,— где пролегает граница допустимого, в чем машина ни при каких обстоятельствах не должна подменять человека? Ведь если эту грань переступить, вряд ли мы захотим жить в таком новом мире.

Эксперты разобрали три ключевых блока:

границы технологического вмешательства в природу человека;

сценарии развития общества в условиях появления сверхсильного ИИ;

защита традиционного общества от идеологий, пересматривающих представления о естественном и нравственно допустимом.

Эксперты проанализировали риски, которые технологическая среда создает для общества, когда начинает работать как инструмент пересмотра границ человеческого и естественного. Особое внимание эксперты уделили таким вызовам, как киборгизация, генные модификации, виртуальная идентичность, а также манипуляции, связанные с идеями искусственного усовершенствования человека и сверхмогущества. Задачей сессии было не только обозначить риски, но и сформулировать подходы к их осмыслению и управлению.

Теоретические рамки дискуссии обозначил кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ, эксперт философского клуба Тарас Вархотов. В своем выступлении он изложил понятие границ человеческого в контексте современной теории ценностей, рассмотрел вопрос о том, где кончается развитие технологий и начинается угроза человеческому достоинству и свободе. Особую опасность эксперт видит в том, что «техника превратилась из средства в цель». По его мнению, «трансгуманизм и все похожие течения слишком сильно доверяют совершенству человека».

Человека как носителя традиции перед лицом вызова трансгуманизма представил доктор философских наук, профессор Нижегородского института управления (филиал РАНХиГС) Андрей Дахин. Эксперт обратил внимание, что трансгуманизм — это «деконструкция всего человеческого, превращение исторически сложившейся многослойной культуры в фарш». Центральным в его выступлении был вопрос о том, может ли Россия построить цифровое общество, в котором ИИ усиливает традиционные ценности и культурную преемственность, а не подменяет человека технократической логикой. «Человек — это и есть традиционная ценность, высшая традиционная ценность всей цивилизации на всех этапах ее существования»,— подчеркнул Андрей Дахин.

Технологические угрозы человечеству в эпоху ИИ разобрала кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета МГУ, эксперт философского клуба Анна Костикова. Она проанализировала, какие из них наиболее опасны для сохранения человека как нравственного, свободного и культурного существа и что трансгуманизм предлагает взамен традиционных этических норм.

«Режим автоматизации и проект улучшения, предложенный трансгуманизмом, ставят вопрос: насколько мы сохраним субъектность?» — задалась вопросом эксперт. Она констатировала, что «современные технологии оказываются той инфраструктурой среды, которая определяет не только порядок коммуникации, но и ее содержание», при этом «новый человек оказывается информационно заряженным, а ценности — косметическим средством, декорацией».

Практическое измерение темы представил директор Центра когнитивной обороны, ассистент кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения НГЛУ Сергей Нешков. Он рассмотрел вопрос о том, могут ли медиавирусы быть инструментом защиты традиционного общества и допустимо ли вообще для этого применять те же механизмы информационного воздействия, которые служат для манипуляции массовым сознанием.

«Нам нужно у противника его инструменты забирать и использовать в своих интересах, в том числе защищая традиционное общество и борясь с трансгуманизмом»,— призвал эксперт. «Вопрос не в технологии, а в том, кто ее для чего применяет»,— подчеркнул он.

Модератором сессии выступил кандидат философских наук, старший научный сотрудник философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, главный эксперт философского клуба «Цивилизационное будущее России» Александр Сегал. Он акцентировал, что перед Россией стоит задача выработать собственную модель технического цифрового развития, «в которой не человек служит технологии, а технология служит человеку».

«Задача гуманитарной мысли — всегда помнить, всегда напоминать, что человек не сводится к количественным показателям. Человек — это цель общества, то, без чего общество теряет всякий смысл»,— заключил эксперт.

Мария Грибова