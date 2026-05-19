Премьер на час

В Риге до конца недели проходят межпартийные переговоры о формировании нового правительства страны. Возглавить его может депутат Сейма, бизнесмен Андрис Кулбергс. В случае успеха его кабинет сменит правительство Эвики Силини, которая подала в отставку после скандала вокруг падения на территории Латвии украинских беспилотников. Но рассчитывать новое правительство может всего на несколько месяцев работы.

Бизнесмен, депутат Андрис Кулбергс

Фото: Ilmars Znotins / Chancery of the President of Latvia / Reuters Бизнесмен, депутат Андрис Кулбергс

51 голос — такой поддержкой в 100-местном парламенте (Сейме) должен заручиться потенциальный премьер Латвии Андрис Кулбергс, чтобы сформировать правительство большинства. До конца недели он по поручению президента Эдгарса Ринкевичса проводит переговоры о формировании коалиционного кабинета. А 25 мая, в понедельник, за день до своего 47-го дня рождения, он представит главе государства новый состав кабинета.

В профиле в X у Андриса Кулбергса флаг Украины стоит перед латвийским.

Но открыто поддерживая Киев, политик фокусируется на экономике как бизнесмен и эксперт в автомобильной отрасли, впервые попавший в Сейм в 2022 году.

Там он несколько лет возглавлял парламентскую комиссию по расследованию проблем с реализацией проекта Rail Baltica. Кулбергс жестко критиковал власти за то, что бюджет крупнейшего в истории страны инвестиционного проекта за годы строительства раздулся с €2 млрд до €6,5 млрд, а дорога так и не была построена. Как заявлял политик год назад, даже если ее достроят только к 2030 году, по ней можно будет перевозить в том числе военные грузы, например, для поддержки Украины. Геополитическая роль проекта заодно позволит привлечь финансирование ЕС.

На посту премьера Андрис Кулбергс пообещал взять строительство Rail Baltica под личный контроль.

Уже сейчас политик мог бы сформировать правительство меньшинства при поддержке 44 депутатов правого центра и консерваторов, в том числе внепартийного «Объединенного списка», в который входит он сам, а также Национального объединения и Союза зеленых и крестьян. Представители этих сил уже подтвердили, что между ними нет разногласий и они готовы войти в правительство. До конца недели можно успеть распределить портфели и попробовать «дотянуть» до большинства голосов за счет других партий или депутатов.

При этом амбициозных целей на новый политический срок никто из будущих членов правительства не ставит.

Их задача — продержаться сначала до ухода Сейма на летние каникулы, а затем до 3 октября, когда в Латвии пройдут очередные выборы в Сейм и после которых правительство будет сформировано заново.

Так что, по сути, партии уже открыли предвыборную кампанию и на глазах избирателей проводят генеральную репетицию осенних коалиционных переговоров.

Вторая задача — снизить тревожность общества на фоне украинского конфликта и после падения на территории Латвии украинских беспилотников. В Минобороны РФ сообщали, что зафиксировали шесть украинских БПЛА, летевших через воздушное пространство Латвии в сторону Санкт-Петербурга. Особо серьезных повреждений в Латвии дроны не нанесли, но их появление в районе нефтебазы в городе Резекне на востоке страны и отсутствие оповещения жителей повлекли за собой недавнюю отставку министра обороны и всего правительства Эвики Силини.

Неудивительно, что вероятным кандидатом в министры обороны теперь называют не политика, а профессионального военного полковника Райвиса Мелниса, которого Эвика Силиня предложила на этот пост еще до своей отставки. Полковник Мелнис служил в Афганистане, совершенствовал военное образование в Лондоне и до недавнего времени был представителем Минобороны Латвии на Украине. Он уже объявил, что в случае назначения на эту должность будет использовать украинский опыт для реорганизации и укрепления вооруженных сил Латвии и готов привлечь специалистов ВСУ для обучения латвийских военных.

Галина Дудина