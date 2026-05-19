Гендиректора ставропольской стройкомпании заподозрили в долге по зарплате

В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело против генерального директора акционерного общества, которое занимается строительством водных сооружений, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, с июня 2025 года по февраль 2026 года компания не выплачивала зарплату 104 сотрудникам, а общий размер задолженности достиг 20,4 млн руб. Прокуратура региона сообщила, что к этому моменту работникам частично погасили долг — предприятие перечислило около 4 млн руб., но полностью проблему это не сняло. Дело расследуют по части 2 статьи 145.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за невыплату заработной платы.

По данным следствия и прокуратуры, речь идет о длительной невыплате в период почти в девять месяцев, что уже само по себе указывает на системный характер проблемы. Если сумма долга действительно достигла 20,4 млн руб., то средняя недоплата на одного сотрудника составила около 196 тыс. руб. Для предприятия, работающего в строительстве водных сооружений, это может означать либо серьезный кассовый разрыв, либо кризис управления денежными потоками, либо сочетание сразу нескольких факторов. Именно это теперь и предстоит установить следствию.

Станислав Маслаков