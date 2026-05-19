Минфин прокомментировал планы UniCredit продать часть российских активов

Министерство финансов России не получало заявок на разделение российского бизнеса UniCredit. Об этом журналистам сообщил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

«С нами никаких обсуждений не проводилось, заявки не поступало», — сказал он (цитата по ТАСС).

В начале мая итальянская Unicredit Group объявила о подписании предварительного соглашения о продаже части российской дочерней компании частному инвестору из ОАЭ. Сделка предполагает, что часть деятельности российского банка будет выделена в отдельное юрлицо, которое останется под контролем итальянской группы. Оставшаяся часть перейдет покупателю. Заключить сделку планируют в первой половине 2027 года.

Итальянская группа подчеркивала, что часть Юникредит-банка, которая останется под ее контролем, продолжит обеспечивать трансграничные переводы в долларах и евро для корпоративных клиентов, не находящихся под санкциями.