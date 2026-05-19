Суд списал 17 млрд рублей долга «Южуралзолота» перед бывшим владельцем

Арбитражный суд Челябинской области решил списать долг «Южуралзолото» (ЮГК) перед ее экс-владельцем Константином Струковым на сумму более 17 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса. Информацию подтвердили «РИА Новости» в правоохранительных органах. С господина Струкова будет взыскана госпошлина в размере 10 млн руб.

«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в июле 2025 года перешла во владение Росимущества. Суд конфисковал доли основного акционера Константина Струкова в доход государства по иску Генпрокуратуры. По версии следствия, господин Струков незаконно приобрел ЮГК и еще десять компаний, используя свои должности и положение в органах власти. Первый аукцион по продаже ЮГК 18 мая не состоялся из-за отсутствия заявок.

