Гренландия заявила об успехе переговоров с США

Правительство Гренландии сообщило о значительном прогрессе в переговорах с США, подчеркнув, что Гренландия не продается. Об этом сообщает Reuters.

18 мая прошла встреча спецпредставителя американского президента Джеффа Лэндри с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и министром иностранных дел Муте Эгеде. «Мы считаем, что прогресс есть. И со стороны Гренландии мы сейчас ищем решение, которое будет хорошим для всех нас, и особенно работаем над тем, чтобы угрозы аннексии, захвата или покупки Гренландии и ее народа не реализовались»,— заявил господин Нильсен журналистам. В свою очередь, по словам Муте Эгеде, о встрече попросили американцы, а гренландцы на ней заявили о своих «конкретных красных линиях — мы не продаем Гренландию, Гренландия будет нашей всегда». Американская сторона пока свое мнение о переговорах не высказывала.

В последние месяцы США добиваются расширения своего военного присутствия на территории Гренландии и ведут переговоры о строительстве трех новых военных баз. Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил, что Гренландия должна войти в состав США, объясняя это соображениями нацбезопасности.

Алена Миклашевская