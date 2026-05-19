Клещи стали вдвое чаще кусать россиян

За прошедшую неделю в больницы из-за укусов клещей обратились более 84 тыс. россиян, заявил «Ведомостям» представитель пресс-службы Роспотребнадзора. Неделей ранее ведомство сообщало о 43 тыс. пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее количество обращений в связи с укусами клещей зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае. Риски заражения КВЭ есть в отдельных районах 49 регионов. В их числе — Подмосковье (Дмитровский и Талдомский районы) и Санкт-Петербург (шесть административных территорий).

Сезон активности клещей начался в середине марта. С начала года прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) получили более 2,4 млн человек. Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось примерно на 200 тыс., подсчитали «Ведомости». Роспотребнадзор называет вакцинацию самой эффективной мерой профилактики КВЭ.

Вакцинация от КВЭ включена в календарь профилактических прививок, утвержденный приказом Минздрава. Такие прививки должны делаться за счет региона для граждан, проживающих в эндемичных регионах; для граждан, выезжающих в такие регионы; для граждан, прибывших на эндемичные территории для проведения строительных, промысловых, геологических, изыскательских, экспедиционных и других работ.

Согласно опросу «Справочника врача», более половины российских врачей, столкнувшихся с клещевыми инфекциями, наблюдали летальные исходы или инвалидизацию пациентов. Как узнал «Ъ», жители Свердловской области, Красноярского края, Удмуртии и еще нескольких регионов сталкиваются с невозможностью бесплатно вакцинироваться от КВЭ и вынуждены обращаться в суды и прокуратуру. Где-то суды встают на сторону жителей эндемичных по КВЭ регионов, возмещая траты на вакцинацию.

Подробности — в материале «Ъ» «В прививку вцепились клещами».