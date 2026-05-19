Институт развития агломерации Нижегородской области возглавил Григорий Зибров

Директором Института развития агломерации Нижегородской области назначен Григорий Зибров. Он приступил к новым обязанностям 18 мая, сообщили в учреждении.

Фото: Институт развития агломерации Нижегородской области

С 2023 года Григорий Зибров был заместителем директора по комплексному развитию территорий (КРТ) и девелопменту в региональной «Дирекции по строительству».

Как писал «Ъ-Приволжье», предыдущий руководитель Института Михаил Генин в марте 2025 года стал заместителем министра градразвития региона. С апреля обязанности директора исполняла его заместитель Александра Богатенкова.

Елена Ковалева