Московский ЧОП будет охранять воронежский медуниверситет за 121 млн рублей

Победителем конкурса на охрану зданий Воронежского государственного медуниверситета имени Бурденко стало московское ООО ЧОП «Инком-щит-м». Компания снизила начальную стоимость контракта на 15%: со 142,6 млн руб. до 121,2 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Еще двое участников конкурса оценили свои услуги в 115,7 млн руб. (второе место) и 124,3 млн руб. (третье место). Их имена не называются.

По данным Rusprofile, ООО ЧОП «Инком-щит-м» было зарегистрировано в Москве в сентябре 1998 года для деятельности охранных служб. Уставный капитал — 450 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Сергей Капнов. 2025 год компания отработала с выручкой 358 млн руб. (+41% к прошлому году — 254 млн) и чистой прибылью 38 млн руб. (+234% — 11 млн). С 2011 года ЧОП выиграл 191 госконтракт на 2,8 млрд руб. в сумме. Воронежские организации в топ-5 крупнейших заказчиков не входят.

По условиям контракта охранные услуги предстоит оказывать с июня 2026 года по май 2028-го. Совокупный объем работ — более 373 тыс. человеко-часов.

Итоги торгов должны были подвести еще 8 мая, но на них подало жалобу сочинское ООО ЧОО «Рубикон» Рашида Магомедова. Компания настаивала на том, что заказчик неправомерно обязал участников конкурса иметь комнату для хранения оружия в Воронежской области, что создало неравные условия с другими претендентами. УФАС по региону признало жалобу необоснованной.

Алина Морозова