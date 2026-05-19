Осенью прошлого года вышла интересная книга The Jewelry Book издательства Phaidon, рассказывающая о 300 самых влиятельных и великих ювелирных художниках последних 200 лет по версии критика Мелани Грант. И наряду с Cartier или Van Cleef & Arpels, известными каждому любителю украшений, там есть и гораздо менее очевидные, но от этого не менее важные имена. Одно из них — Castro NYC.

Под ним работал американский художник-ювелир Терри Кастро, человек, которого сегодня многие критики считают одной из ключевых фигур contemporary jewellery начала XXI века. Его украшения собирали коллекционеры, музейные кураторы, художники и люди из fashion-индустрии, но широкая публика узнала о нем сравнительно недавно, после его смерти в 2022 году.

Кастро создавал украшения, в которых смешивались африканское искусство, готика, религиозная символика, антиквариат, найденные объекты и почти сюрреалистическая театральность. Его работы сложно спутать с чем-либо еще: массивные кольца, напоминающие миниатюрные скульптуры, барочные композиции с черными бриллиантами, старинными монетами, резьбой, эмалью и неожиданными сочетаниями материалов. Практически каждое украшение Castro NYC — это отдельная история с огромным количеством культурных цитат и визуальных слоев.

Интересно и то, что Кастро вообще не стремился делать «комфортные» украшения в классическом люксовом понимании. Многие его вещи выглядят почти пугающе, но именно поэтому они так хорошо запоминаются. Сегодня интерес к Castro NYC стремительно растет. После смерти художника его работы начали активно переосмыслять и институционализировать: проходят выставки, ретроспективы, аукционные показы, о нем пишут ведущие модные и арт-издания. Растут, разумеется, и цены на украшения.

Анна Минакова