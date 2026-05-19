Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аукционный дом Doyle Фото: Аукционный дом Doyle

Аукционный дом Doyle из Нью-Йорка продолжает проводить специализированные «Русские торги». Мой старинный приятель Андрей Ружников, крупный дилер и вообще специалист по русскому искусству, на своем сайте подробно описывает эти аукционы. Он считает, что вместо трех «размытых» по составу каталогов можно было разместить торги в одной сессии.

В целом, Doyle отторговался неплохо: 114 из 135 лотов были проданы, но только десять из них превысили невысокий рубеж в $10 тыс. В каждой распродаже было много всего, на что можно посмотреть, но почти ничего, что могло бы зажечь.

Одним из главных лотов стал эмалированный чайный сервиз Овчинникова в оригинальном футляре. Цена в $83 тыс. была достойной, учитывая довольно простой дизайн сервиза.

Еще одним топом был серебряный портсигар с синей эмалью-гильоше работы Августа Холлминга с крышкой, украшенной алмазным золотым двуглавым имперским орлом и «алмазным кабошоном». Он ушел за $54,5 тыс., что более чем вдвое превышает верхний эстимейт.

Овальная тарелка с хлебом и солью (50х56см), вырезанная в мастерской Шольца в Москве, продана за $60,8 тыс., несомненно, мировой рекорд для «хлебосольной» тарелки.

Было шесть изделий русского фарфора. Максимальная цена составила скромную оценку — $2,56 тыс. за тарелку из сервиза Ордена Св. Андрея Первозванного. 20 лет назад, ностальгически констатирует Ружников, эти большие блюда продавались по $50 тыс.

На торгах Doyle's Russian Paintings интерес вызвала всего пара картин. Небольшой портрет девушки с граблями, «приписываемый» Венецианову, взлетел до $140 тыс. Провенанс полотна неясен. Холст «Закат» принадлежит кисти Ивана Шультце (1874–1939), ушел он за отличную цену в $153 тыс. Сейчас, кстати, в Петергофе под Санкт-Петербургом открыта большая выставка Шультце.

А вот третья сессия русской распродажи, по словам Ружникова, оказалась полным провалом. Почти ничего не продавалось выше $2 тыс.

Дмитрий Буткевич