Тюнинг-ателье Brabus представило гранд-турер Bodo, который получил название в честь основателя компании Бодо Бушмана. Господин Бушман умер восемь лет назад, и сейчас компанией руководит его сын. Но даже если не брать во внимание сыновнюю благодарность, Бушман-старший безусловно заслуживает всяческого уважения как человек, сумевший доказать, что можно делать Mercedes лучше, чем их делает сама компания Mercedes-Benz.

Правда, автомобиль, построенный в честь отца-основателя, переделан не из «Мерседеса». И это сделано, полагаю, для того, чтобы подчеркнуть: сегодня Brabus — это не тюнинговое ателье из шахтерского городка Ботроп, а целая империя, которая чем только не занимается: улучшает Rolls-Royce, переделывает мотоциклы, строит гоночные лодки и разрабатывает внутреннее убранство частных вертолетов.

Так вот, «донором» для гранд-турера Brabus Bodo послужил Aston Martin Vanquish. Но узнать «англичанина» в дизайне почти невозможно, столь комплексно переработан кузов. Длиннющий капот заканчивается решеткой с толстыми вертикальными элементами, крыша стеклянная, фары матричные светодиодные. Корма удлинена и чем-то похожа на утиный хвост. Внутри Vanquish более узнаваем: в интерьере Brabus изменил форму вентиляционных решеток, другим стал руль, ну и отделка теперь из эксклюзивной кожи и карбона.

На корме автомобиля располагается выдвижной спойлер с электроприводом, который работает как воздушный тормоз при резком замедлении, что, конечно же, не для красоты, а для того, чтобы эффективнее останавливать этого монстра. Brabus Bodo оснащен 5,2-литровым турбированным V12, который форсировали до 1000 л. с. Для сравнения — мотор обычного Vanquish выдает 835 л. с. Разгон с нуля до 100 км/ч у Bodo занимает 3 сек., а с места до 300 км/ч — 23,9 сек. Максимальная скорость достигает 360 км/ч. Brabus Bodo будет построен не в единственном экземпляре, тираж составит 77 экземпляров. Цена каждого начинается от €1 млн.

Дмитрий Гронский