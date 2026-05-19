Дружить стало дорого. Такой вывод теперь делают не только зарубежные СМИ, но и российские. Местный платежный сервис провел опрос среди пользователей и получил удручающую цифру: 40% стали реже встречаться с близкими, и треть респондентов признают, что дружба стала «дорогим удовольствием».

Удорожание теплого общения уже получило название на английском языке friendflation, где смешиваются понятия «дружба» и «инфляция». Рынок беспощаден к чувствам людей: как бы ни хотелось здорово проводить время, аренда жилья сама себя не оплатит. А растущие цены на все вокруг — от продуктов до одежды и техники — добавляют проблем.

Особенно подвержены давлению представители поколения Z. Зумеры либо еще учатся, либо только начали свою карьеру и вряд ли могут рассчитывать на высокий доход. Собственного жилья нет, а ставки неумолимо ползут вверх, все дальше отрываясь от реальных доходов. А молодость тем временем требует веселья.

Современные атрибуты дружбы дороги сами по себе: модные ребята не собираются дома складывать оригами. Они идут в кофейни, кинотеатры, торговые центры и на концерты. Вот уже и несколько тысяч рублей за раз. О поездках молчу. Хотя, к слову, данные опроса россиян показали, что в целях экономии 56% респондентов приглашают друзей к себе домой, а еще 33% гуляют без трат.

Многие упускают из виду, что изменилась сама дружба. Вспомнить наших родителей: раз в десяток лет всплывал какой-то дядя Володя, и они с отцом внезапно проводили целый день вместе, будто и не расставались никогда. Теперь мы с друзьями всегда на связи онлайн. Молчание грозит обидами. Ты не можешь пропасть, значит, что-то не так. Десятилетие без встреч и писем схлопнулось максимум до одной недели. Если мы не живем буквально рука об руку с людьми, то состоим в десятках чатов, и будто никогда не расстаемся.

Современный мир велит быть публичным и социализироваться, а каждая встреча часто означает траты. Вот и начинают возникать книжные клубы, беговые или по вязанию. Вот вам и коммьюнити вокруг бренда.

Яна Лубнина