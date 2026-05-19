В начале XX века макароны в России были едой редкой. Матросы и вовсе получали их пару раз в год и только за тяжелую работу, зато сразу с мясом. В 1915 году матросы линкора «Гангут» даже устроили бунт, получив вместо наградного лакомства ячневую кашу. Увы, бунты плохо сочетаются с сытной кухней: после революции и макароны, и мясо надолго исчезли из рациона, причем не только матросского.

Лишь в 1939-м в «Книге о вкусной и здоровой пище» они вновь явили себя под простым именем «макароны с мясом». Никакой связи с флотом, заметьте. Гордое имя у блюда появилось в 1955-м, когда по выпуску макарон СССР уступал лишь Италии. В изданной Минторгом книге «Кулинария» вышел суровый мужской рецепт — «макароны по-флотски». В него вошло всего четыре ингредиента, включая репчатый лук и соль. Неудивительно, что вскоре блюдо прочно прописалось на флотских камбузах. Простота — друг матроса. Нет бунта — есть макароны. И наоборот, несложно запомнить.

Павел Шинский