Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Далеко не у всех великих спортсменов, даже тех, кого обожали болельщики, получилось красиво уйти из спорта. Например, прекрасная гимнастка Лариса Латынина, которая завоевала 18 олимпийских медалей, обошлась без оваций и чествований. Она сразу стала тренером и работала с командой еще три олимпийских цикла.

Также не дождался своего официального прощального матча самый любимый хоккеист СССР Валерий Варламов, хотя в 33 года объявил, что этот сезон станет для него последним. Все складывалось, как задумал легендарный нападающий. Он 11-й раз выиграл с ЦСКА чемпионат страны, завоевал Кубок европейских чемпионов, где его признали лучшим нападающим турнира. И главным прощанием для него должен был стать Кубок Канады 1981 года. Но за сутки до вылета главный тренер Виктор Тихонов отцепил звезду от сборной. Потом наставник говорил, что Харламов был не готов к турниру.

Для игрока этот шаг тренера стал серьезным ударом, об этом позднее рассказывали друзья нападающего. Потом произошла автокатастрофа, в которой Валерий Харламов погиб. Сборная в тот момент была уже в Канаде, и многие даже собирались лететь домой на похороны. Более того, канадцы предлагали перенести начало турнира, но Тихонов никого не отпустил. Тогда капитан команды Валерий Васильев, лучший друг Харламова, собрал хоккеистов, и они дали клятву выиграть турнир в память о товарище. Как рассказывали очевидцы, без слез не обошлось. В финале того турнира сборная СССР разнесла канадцев 8:1. Это была дань памяти великому хоккеисту, который так и не сыграл свой прощальный матч.

Владимир Осипов