В соцсетях есть такой мем — выбери своего персонажа, в котором проживешь кризис среднего возраста: бегун, скалолазка, геймер, осознанный, цветовод, боксер и другие аватары. Если без шуток, то, похоже, мир признает, что этот кризис индивидуальный. Не все любят штампы вроде красного кабриолета и внезапного романа.

Обычно исследователи определяют средний возраст как период от 40 до 65. И этот этап часто приносит больше противоречий, чем спокойствия. У многих есть дети, при этом люди заботятся о своих родителях, жонглируя карьерой, финансами и здоровьем. Масштабное исследование, проведенное учеными из США, охватило жителей 17 стран. Основной вывод — проблема кризиса среднего возраста усугубилась. А самые несчастные в этом плане — американцы.

Люди, родившиеся в Штатах в 1960-е и 1970-е, оказались более одинокими, подавленными и физически слабыми, чем их предшественники. Вдобавок у них ухудшилась память, причем эта тенденция оказалась уникальной для США, говорят авторы. Эти печальные вещи почти отсутствуют в других богатых странах, особенно в Северной Европе. Там более строгие семейные льготы, доступное здравоохранение и более широкие системы социальной защиты. Видимо, это и уберегает людей среднего возраста от кризиса. Они чувствуют некие опоры и могут рассчитывать не только на себя. Большую роль играет семья в широком смысле слова, а американцы, в свою очередь, часто переезжают и живут далеко от родственников.

Немаловажный фактор — и осознание того, что тебе 40, 50, а ты не стал рок-звездой, миллиардером и олимпийским чемпионом. В таком случае хорошо бы отпустить ожидания и разрешить себе лепить горшки на гончарном круге, собирать конструктор или купить в конце концов эту гитару. Просто так, для себя.

Анна Кулецкая