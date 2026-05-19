«В РФС словно не видят проблему»

Бывший гендиректор футбольного клуба «Торпедо» признал вину в подкупе судей. Валерий Скородумов согласился сотрудничать со следствием. По данным правоохранителей, топ-менеджер вместе с организованной группой оказал влияние на результаты 20 матчей. Предположительно, взятки получили 13 арбитров, которые работали в первой лиге. Суммы варьировались от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. Эта история бросает тень на весь российский футбол, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» и директор клуба Валерий Скородумов

Фото: ФК «Торпедо» Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» и директор клуба Валерий Скородумов

Фото: ФК «Торпедо»

Любая история, связанная с коррупцией в футбольном судействе в России, обычно завершалась обещаниями разобраться в ситуации. После этого всё спускали на тормозах и предавали забвению. Но то, что произошло с клубом «Торпедо», похоже, все-таки будет иметь свой финал. Не исключено, что все фигуранты дела получат и реальные тюремные сроки.

Но самое главное — правоохранительные органы наконец-то получили доказательства коррупционной схемы. О том, работали ли с судьями другие клубы, не сообщается. Но ведь всем понятно, что если находились арбитры, которые брали взятки, то велика вероятность, прошу прощения, что заносили им не только руководители «Торпедо» и этот скандал просто верхушка айсберга. Ведь зарабатывать «люди в черном» могут, не только получая взятки, заметил бизнесмен, экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко:

«Помимо того, что платят клубы, есть же еще букмекерские конторы. Особо прогрессивным судьям и клубы-то неинтересны. Арбитры ведь знают, сколько карточек покажут. Допустим, им известно, назначат ли они пенальти или нет. То есть судья абсолютно точно может провести игру так, чтобы это соответствовало его интересам в случае, если какой-то его друг, родственник, доверенное лицо сделали неплохую ставку».

Пока доказательств по другим клубам, кроме «Торпедо», нет, но странные решения арбитров, которые болельщики наблюдают постоянно, навевают определенные мысли. Причем это касается не только первой лиги, но и РПЛ. Помните историю с «Крыльями Советов», где команда должна была заплатить судейскому корпусу 36 млн руб.? Об этом открыто рассказал журналистам губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Но скандал грянул такой, что все традиционно замяли. Хотя заявление о том, что на черном судейском рынке оборот составляет примерно 500 млн руб. в год, и там замешаны 10 клубов нашего элитного дивизиона, явно требовал серьезного вмешательства правоохранительных органов.

Между прочим, в тот момент департамент судейства уже возглавлял серб Милорад Мажич, который до сих пор руководит арбитрами. Более того, контракт с ним продлили еще на год. Получается, минувший сезон, где судейские скандалы возникали чуть ли не в каждом туре, всех устраивает. Хотя в информационном поле постоянно появляется критика в адрес работы арбитров.

Только вот, несмотря на постоянные скандалы, в РФС словно не видят проблему. Порой создается впечатление, что российский футбол существует в параллельной реальности, где спортивные чиновники искренне уверены, что при Мажиче судейство стало лучше. По крайней мере, об этом говорит генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, а ему вторит председатель судейского комитета Павел Каманцев:

«Количество ошибок с приходом Милорада Мажича существенно снизилось. Мы уверены, что преодолеем текущие сложности, сделаем еще небольшой шаг вперед, и количество ключевых ошибок будет еще меньше».

Только вот уже доказанные эпизоды судейской коррупции в деле «Торпедо» заставляют иначе смотреть на просчеты арбитров во всех лигах. И, кстати, среди тех, кто получал взятки от представителей московской команды, есть специалисты, работавшие в РПЛ, например, Егор Егоров или Иван Сараев. Конечно, сейчас они отстранены. Но при том уровне крайне неожиданных просчетов арбитров, происходящих в последнее время чуть ли в каждом матче Российской премьер-лиги, уже сложно поверить, что высококвалифицированные судьи вдруг не могут разобраться в том или ином, порой очевидном эпизоде.

Владимир Осипов