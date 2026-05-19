Чемпионку мира Екатерину Гамову введут в Международный зал славы волейбола

Россиянка Екатерина Гамова будет включена в Международный зал славы волейбола (IVHF). Торжественная церемония состоится 17 октября в американском Холиоке.

«Екатерину Гамову по праву считают одним из самых выдающихся бомбардиров в истории женского волейбола. Она стала мировой иконой благодаря сочетанию роста, силы, мастерства и стабильности на самом высоком уровне»,— говорится на сайте IVHF.

На счету Екатерины Гамовой две серебряные медали Олимпийских игр (2000, 2004). Также она является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001). Волейболистка завершила карьеру в 2016 году.

Также на введение в IVHF претендовали олимпийский чемпион 1980 года Юрий Панченко и главный тренер мужской сборной России Сергей Тетюхин, под руководством которого команда завоевала золото Игр 2012 года. Последним россиянином, включенным в Зал славы, стал победитель Олимпиады-2012 Сергей Тетюхин. Церемония состоялась в 2021 году.

