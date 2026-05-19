Зарубежные СМИ: Как развивается противостояние Илона Маска и Сэма Альтмана?

Борьба Илона Маска против ОpenAI еще не окончена. Глава Tesla и SpaceХ заявил в соцсети Х, что будет обжаловать решение суда, который отклонил его претензии. Ранее присяжные встали на сторону Сэма Альтмана в деле о нарушении учредительного договора и отходе от некоммерческих целей, сообщает NBC News. Но в СМИ пишут, что этот спор уже ушел на второй план и в центре внимания оказывается соперничество OpenAI с Anthropic. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Изначально в иске Маска было 26 пунктов. Но за два года разбирательств в деле осталось только два обвинения — необоснованное обогащение и нарушение благотворительной миссии, сообщает NBC News. Претензии касаются чат-бота ChatGPT. Илон Маск обвиняет руководителей разработчика популярного сервиса в том, что они отошли от базовой концепции, которая предполагала, что деятельность OpenAI будет носить некоммерческий характер. Так было задумано на старте проекта. Маск был одним из тех, кто запускал стартап в 2015 году.

Но жюри из девяти человек решило, что бизнесмен слишком долго ждал с предъявлением своих жалоб и пропустил срок исковой давности.

Кроме того, за то, что Сэм Альтман и президент компании Грег Брокман получили доход от ChatGPT, Илон Маск хотел получить компенсацию до $134 млрд, а самих менеджеров он требовал уволить. The New York Times отмечает, что эти выплаты могли бы подорвать финансовые позиции компании.

Но фиаско технологического магната в суде открывает OpenAI путь к дальнейшей гонке в области искусственного интеллекта. Противостояние разворачивается с компанией Anthropic.

Попутный ветер Альтману сейчас очень кстати, отмечают аналитики Business Insider. Конкуренты сражаются сразу на нескольких фронтах: за талантливых сотрудников, корпоративных клиентов и право первыми выйти на биржу в конце этого года или в начале следующего. Этот третий пункт особенно подчеркивается. Ведь компания, которая второй выйдет на IPO будет вынуждена довольствоваться тем, что осталось после более успешного игрока, проглотившего миллиарды долларов инвестиционного капитала.

В ближайшие месяцы каждая лаборатория искусственного интеллекта будет постоянно выпускать новые продукты, сражаться за вычислительные ресурсы и долю рынка в области программирования ИИ. По данным за апрель, Claude Code для Anthropic впервые обогнал Codex от OpenAI по внедрению в бизнесе.