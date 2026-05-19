«Делимобиль» заплатит за сбой

«Делимобиль» пообещал в течение недели компенсировать клиентам затраты из-за сбоя. Проблемы с завершением аренды наблюдались весь вечер 18 мая. Начало аренды происходило без проблем, а вот завершить поездку в ряде случаев было невозможно на протяжении от нескольких минут до двух часов. В социальных сетях описывались ситуации с личными вещами, которые оказались забыты в салоне. Кто-то сообщал об опозданиях на встречу.

По данным сервиса Detector404, волна жалоб начала резко расти примерно с 17:00 по московскому времени. Функционал сервиса был ограничен не только в столице, рассказала руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева:

«Произошел сбой, который затронул клиентов в Москве и других городах России. Пользователи, у которых возникают сложности с завершением аренды, могут закрыть автомобиль через Bluetooth во время активной аренды, а завершить ее после восстановления работы сервиса. Компенсация за время, пока было невозможно пользоваться авто, будет начислена автоматически в течение семи дней. Если у клиентов появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение, мы на связи и обязательно поможем».

В профильном сообществе активно обсуждают вопрос о возможности получить доступ к машинам без использования интернета. Эксперты отрасли считают, что это поможет в периоды возможных ограничений связи, даже если сам сервис работает с ошибками. Случившийся сбой далеко не единичный, обратил внимание автор сетевого проекта «Может на каршеринге?» Денис Елагин:

«Сервисы падают не первый день, ломалась и клиентская часть. Если человек уже начал аренду, машина будет работать, она будет везти, куда нужно. Вот с окончанием поездки уже могут проблемы, при этом обычно клиенты выбирают поминутный тариф. Я с таким тоже сталкивался. Прошлым летом был сбой: я приехал на работу, хотел закончить поездку, но у меня не получалось это сделать. Я позвонил в поддержку, они в экстренном порядке завершили аренду и через два дня вернули пересчет. Недавно такой же инцидент произошел у "СитиДрайва", и у "Делимобиля", когда были недоступны операции у Сбербанка. Невозможно было ни начать, ни завершить аренду, потому что не списывались деньги».

Парк сервиса «Делимобиль» насчитывает около 30 тыс. автомобилей в 16 крупнейших городах страны.

Станислав Крючков