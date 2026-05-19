«Тревожность в обществе сегодня растет»

Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за принятие проекта «Об отдельных мерах по оказанию содействия военным комиссариатам», который предусматривает возможную передачу военкоматам без торгов объектов культуры для проведения мобилизации в мирное время и при ее объявлении. На безвозмездной основе уже планируют передать три объекта. Представитель мэрии уточнил, что пока «нет никаких планов по мобилизации или какой-то активной работе комиссариатов».

В начале мая стало известно, что власти Екатеринбурга могут передать имущество муниципальных учреждений культуры в безвозмездное пользование без проведения торгов военным комиссариатам для содействия в мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. Соответствующий проект решения внес на рассмотрение гордумы мэр Алексей Орлов.

Вопрос предварительно рассмотрели на думской комиссии, где чиновники призвали депутатов «не воспринимать это как то, что будет мобилизация».

По их словам, проект решения не предполагает передачу зданий театров, музеев, городского зоопарка и Парка Маяковского. Опыт по использованию муниципального имущества автономной некоммерческой организацией уже получен в рамках подготовки Чемпионата мира по футболу, матчи которого прошли в Екатеринбурге в 2018 году.



Заместитель директора департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров на заседании гордумы 19 мая напомнил, что принятый проект будет «полностью корреспондировать с федеральным законом 1997 года». В № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации» говорится, что органы местного самоуправления оказывают содействие военным комиссариатам в их работе, включая предоставление зданий, сооружений, земельных участков, коммуникаций, транспортных и других материальных средств в соответствии с планами.

Несмотря на пояснения, вопросы у депутатов гордумы все-таки остались, но задавали они их осторожно. Депутат Александр Колесников поинтересовался, зачем комиссариатам сейчас понадобились еще здания.

«Мы не только о призывных пунктах говорим, проводится и другая работа. Мы почти 20 лет обустраиваем объекты гражданской обороны. На сегодня это плановая последовательная работа, никакой особой спешки или срочных планов о том, что военным комиссариатам необходимо предоставить дополнительные объекты, — такого нет»,— ответил господин Захаров.

Депутат Константин Киселев заявил, что «недоумевает и по содержанию, и по времени рассмотрения» этого вопроса. «Тревожность в обществе сегодня растет, ну надо было найти такое время, чтобы внести этот вопрос, когда люди обсуждают проблемы мобилизации. Когда растет тревожность и люди готовы выехать из страны. И вдруг мы вносим этот вопрос, который терпит и месяц, и два, когда ситуация будет более стабильной»,— предложил господин Киселев, добавив, что акцент нужно было делать не на учреждениях культуры, а на административных зданиях, например, где располагаются районные администрации.

Даже на этапе выступлений депутат Виктор Сомиков поинтересовался: «В каждом районе сколько дополнительных пунктов надо развернуть?» Спикер Анна Гурарий напомнила, что заседание уже находится на этапе выступлений, а не вопросов, но Владимир Захаров все-таки ответил: «На сегодня нет никаких планов по мобилизации или какой-то активной работе комиссариатов. На сегодня в работе всего три объекта по заключению договоров в безвозмездное пользование. О каком-то подавляющем большинстве передачи объектов в безвозмездное пользование речи не идет». Какие именно объекты планируют передать —озвучено не было.

Депутаты приняли проект большинством голосов: 26 — «за», один — «против», один не голосовал.

Алексей Буров