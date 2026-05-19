«Запоздавший диалог»

Ангела Маркель, Марио Драги и Кая Каллас отказались от роли переговорщиков с Россией. Бывший канцлер Германии заявила, что не считает возможным вести диалог с Кремлем, не имея реальной политической власти. Представитель бывшего премьер-министра Италии также опровергла слухи об участии Драги в мирном процессе. Каллас, в свою очередь, отметила, что ее позиция может оттолкнуть президента РФ Владимира Путина. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, готова ли Европа к переговорам с Россией и к каким результатам они могли бы привести.

В последнее время в Европе все чаще звучат голоса о необходимости возобновить диалог с Москвой. Причем это мнение высказывают не только те политики, которых подозревают в симпатиях к Кремлю и по этой причине не особо слушают. На сей раз в числе сторонников диалога оказались и такой жесткий критик России, как президент Финляндии Александр Стубб, и один из руководителей ЕС, председатель Евросовета Антониу Кошта. То есть европейские тяжеловесы постепенно меняют позицию и категорические противники любых контактов с Москвой, такие как глава европейской дипломатии Кая Каллас, оказываются в меньшинстве.

И тут возникает вопрос. А готовы ли стороны к этому диалогу, какие конкретные плоды он мог бы принести сейчас, когда позиции России и Европы в отношении конфликта на Украине (да и практически по любому другому сюжету) расходятся кардинально? В качестве посредника в украинских делах ЕС едва ли может рассматриваться. Чтобы быть посредником, надо хотя бы пытаться изображать нейтралитет, равноудаленность. Европейская же позиция почти полностью совпадает с подходом Киева. И зачем тогда что-либо обсуждать с представителями Старого Света, когда можно напрямую говорить с украинцами?

Не совсем понятно и то, зачем нужны европейские посредники при наличии американских. Администрация Дональда Трампа с ее особым и часто скептическим отношением к Украине и к ее властям гораздо более подходит на роль третьей, нейтральной стороны, чем Брюссель, Париж или Берлин. Другое дело, что отношения Москвы и Европы не должны сводиться к одной лишь украинской теме.

Рано или поздно отношения все равно придется если не восстанавливать, то, во всяком случае, выводить из нынешнего состояния холодной, гибридной войны.

Возможно, об этом стоило бы начать говорить уже сейчас, с прицелом на завтрашний день, когда горячая фаза украинского конфликта завершится и между Москвой и Брюсселем исчезнет главный раздражитель. Но возникает еще один вопрос — кадровый. Велика Европа, а найти человека, способного восстанавливать мосты доверия с РФ, оказалось далеко не так просто. Кандидатура Герхарда Шредера, которую Владимир Путин упомянул в качестве возможного переговорщика, была с негодованием отвергнута в большинстве европейских столиц. Там бывшего канцлера ФРГ воспринимают чуть ли не как агента влияния Кремля.

В свою очередь, в Москве даже слышать не хотят о таких представителях европейских структур, как Урсула фон дер Ляйен или Кая Каллас, считая их позицию радикально русофобской. В Кремле вообще дают понять, что европейским эмиссаром не должен быть человек, делавший жесткие заявления в адрес российского руководства. Но таких политиков в сегодняшнем ЕС найти не так уж легко.

Может стать проблемой и национальная принадлежность потенциального спецпредставителя. Наиболее активно на российском направлении себя в последние годы ведут выходцы из стран Балтии и Польши, ссылаясь на свой исторический опыт и знание психологии соседа. Но именно с ними Москва едва ли согласится вести диалог. В Кремле предпочли бы иметь дело с государствами «старой Европы», не имеющими в отношении РФ тех фобий, комплексов и обид, которые испытывают многие восточноевропейцы. В публикациях западных СМИ в последнее время всплывают такие имена, как бывший федеральный канцлер Ангела Меркель или отставной глава правительства Италии Марио Драги. Для Москвы они были бы более комфортными собеседниками, чем Кая Каллас.

Но возникают сомнения, согласятся ли заслуженные европейские пенсионеры вернуться в водоворот большой политики, да еще в такое неспокойное время.

Ангела Меркель, кстати, уже успела отказаться от поста, на который ее сватают. С опровержением выступили и в окружении Марио Драги. В общем, вопросов пока гораздо больше, чем ответов. Но хорошо хотя бы то, что дискуссия по этому поводу началась. Диалог, даже запоздавший, всегда лучше, чем обиженное молчание и угрюмая самоизоляция.

Максим Юсин