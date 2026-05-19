На реке Куртамыш утонул 11-летний мальчик

Куртамышский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Курганской области проводит доследственную проверку после утопления 11-летнего мальчика в реке Куртамыш в селе Обанино. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

По предварительным данным, 18 мая четверо детей пошли гулять без взрослых. Один из них увидел реку и решил искупаться. Он прыгнул с моста в водоем, но не смог самостоятельно выплыть и утонул.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все причины и обстоятельства ЧП.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 18 мая в соседней Челябинской области во время прогулки с 13-летним братом и друзьями шестилетняя девочка на Кременкульском карьере пошла купаться и потерялась. Через некоторое время брат обнаружил ее и вытащил на берег, вызвав скорую помощь. Однако реанимация не помогла спасти ребенка.

Виталина Ярховска