В Сосновском округе на водоеме утонула шестилетняя девочка

На водоеме возле деревни Моховички в Сосновском округе Челябинской области шестилетняя девочка утонула, оставшись без присмотра. Проводятся следственные мероприятия, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным МЧС, группа детей без присмотра взрослых гуляла возле песчаного карьера. Девочку 2019 года рождения потеряли из вида, пока ее не обнаружил в воде брат. Он вытащил сестру на берег и вызвал скорую помощь. Однако реанимация не помогла спасти ребенка.

С семьей также работает психолог МЧС.

ОБНОВЛЕНО В 11:39. СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Назначены судебные экспертизы.

Ольга Воробьева