Вооруженные силы России «сохраняют военное превосходство» на Украине, следует из доклада Пентагона. Согласно ему, за период с февраля 2022 года на поддержку Киева страны Запада выделили более $325 млрд.

Документ (.pdf) был подготовлен генеральными инспекторами Пентагона, Госдепа и Агентства по международному развитию. Этот отчет передан на рассмотрение Конгресса США. В нем отмечается, что «нехватка боеприпасов, техники и личного состава ограничила общие возможности» Украины по «проведению крупномасштабных наступательных операций и возвращению территорий».

По данным авторов доклада, вооруженные силы Украины (ВСУ) сохранили превосходство над российскими войсками в тактической разведке благодаря обмену разведданными с Западом. «Несмотря на это, российские войска сохранили свое стратегическое и оперативное превосходство над ВСУ благодаря превосходству в численности техники и личного состава»,— признали в Пентагоне.

С начала военного конфликта в 2022 году союзники и партнеры США обязались предоставить почти $130 млрд Украине в виде военной помощи. Конгресс за эти годы выделил на различные программы помощи Киеву $195,03 млрд. В итоге общая сумма финансовой помощи достигает около $325,03 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что тема урегулирования военного конфликта на Украине слишком сложная, а выход на мирное соглашение — это «очень долгий путь». По информации Financial Times, вероятность возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона мала из-за отсутствия интереса сторон к урегулированию.