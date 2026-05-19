«Дальше тянуть нельзя»

Дональд Трамп заявил, что после очередного провала переговоров он ни в коем случае не готов идти на уступки Ирану. Но, по словам президента США, лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ попросили отложить запланированный удар по Исламской Республике в надежде на диалог. СМИ сообщают, что решение о начале новой военной операции будет принято в самое ближайшее время. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ситуация в регионе близка к развязке.

До настоящего момента Иран и США вели активную переписку, один мирный план против другого. Тексты каждый раз менялись, но суть оставалась прежней. Вашингтон, в частности, требует от Исламской Республики полного отказа от ядерной программы. Тегеран отвечает, что согласен говорить об этом. Тезисы обыгрываются в различных вариантах: предлагается решение главного вопроса отложить на неопределенное время, а для начала заключить долгосрочный мир.

Параллельно с этим Иран просит снять санкции и дать гарантии ненападения. Да и еще, Ормузский пролив теперь его. Те государства, что хотят возить грузы, нынче обязаны контактировать со специальной администрацией страны насчет оплаты и выдачи разрешений на проход.

В свою очередь, команда Дональда Трампа все это время уверяла, что блокада иранской портовой и нефтяной инфраструктуры дает положительный результат и экономика Исламской Республики на гране краха. Возможно. Проблема лишь в том, что те, кто в ней принимают решения, на этот счет не особенно беспокоятся. Они готовы на жертвы ради идеи, точнее, ради собственного выживания. Это серьезная мотивация.

При этом остальной мир несет убытки, и на Белый дом давят — решайте проблему, долго так продолжаться не может.

Иран исходит из того, что воевать западные колонизаторы не хотят, и старается затягивать время. Это не является секретом. Об этом пишут в газетах и говорят на телевизионных ток-шоу. Кроме того, совсем скоро в США открывается чемпионат мира по футболу, очень важное для имиджа 47-го президента событие. На фоне большой войны эффект будет явно не тот. Опять же, многочисленные противники внутри Америки этим воспользуются, раскритикуют Дональда Трампа.

Но если продлевать перемирие еще на полтора месяца, то там уже и до выборов в Конгресс остается совсем недолго. Так что, по идее, если начинать очередной военный раунд, то именно сейчас. Дальше Вашингтону тянуть нельзя. Это, опять же, понятная аксиома. Тем более Тегеран повышает ставки буквально каждый день. Теперь он грозит перерезать коммуникационные кабели, если ему не заплатят. Причем так кажется, что завтра они придумают еще что-то, дабы спровоцировать Америку.

Дональд Трамп, особенно после визита в Китай, ужесточил риторику: хватит тянуть, или принимайте условия, или столкнетесь с моим гневом. В свою очередь, режим аятолл или тот, что пришел ему на смену, грозит всему региону. Первыми рискуют пострадать Объединенные Арабские Эмираты, которые уже подвергались воздушным ударам. Пока Абу-Даби предпочитает не отвечать или отвечает, но не признается в этом. На Ближнем Востоке это в порядке вещей.

Возможно, у США и их союзников в регионе — Израиля, ОАЭ и других, кто очень устал от такого соседа, — есть некий хитрый план, как решить вопрос, что называется, малой кровью. Пытаться его разгадать не имеет смысла. Тем не менее так кажется, что Ближний Восток в самое ближайшее время вновь станет темой номер один в мировых медиа.

Дмитрий Дризе