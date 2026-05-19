Глава фракции «Новые люди» Козлов вышел из комиссии в думе Екатеринбурга

Руководитель фракции «Новые люди» (НЛ) в думе Екатеринбурга Сергей Козлов вышел из комиссии по экономическому развитию, его решение поддержали депутаты на прошедшем заседании. Как ранее писал «Ъ-Урал», он демонстративно объявил об уходе из думской комиссии и из оппозиционной депутатской группы «За Екатеринбург!». Он заявлял, что члены не могут влиять на «практическую реализацию принимаемых решений».

На заседании господин Козлов поблагодарил состав комиссии, но отметил, что, по его мнению, работа комиссии носит более консультативный характер.

Ранее господин Козлов также заявил, что в ближайшее время рассчитывает вступить в одну из трех комиссий, где «повестка более насыщенная»: по образованию, по местному самоуправлению и по бюджету.

Мария Игнатова