Глава фракции «Новые люди» Козлов вышел из комиссии в думе Екатеринбурга

Руководитель фракции «Новые люди» (НЛ) в думе Екатеринбурга Сергей Козлов вышел из комиссии по экономическому развитию, его решение поддержали депутаты на прошедшем заседании. Как ранее писал «Ъ-Урал», он демонстративно объявил об уходе из думской комиссии и из оппозиционной депутатской группы «За Екатеринбург!». Он заявлял, что члены не могут влиять на «практическую реализацию принимаемых решений».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На заседании господин Козлов поблагодарил состав комиссии, но отметил, что, по его мнению, работа комиссии носит более консультативный характер.

Ранее господин Козлов также заявил, что в ближайшее время рассчитывает вступить в одну из трех комиссий, где «повестка более насыщенная»: по образованию, по местному самоуправлению и по бюджету.

Мария Игнатова

