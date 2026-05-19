Силы ПВО за ночь сбили над Россией 315 БПЛА

Прошедшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 315 беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю пострадал один мирный житель. В Ярославской области БПЛА ударил по промышленному объекту, там начался пожар, никто не пострадал. В Воронежской области сбили 17 беспилотников над двумя городскими округами и пятью районами, пострадавших и разрушений нет. В Калужской, Ростовской, Смоленской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.