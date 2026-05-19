В Ярославской области БПЛА ударил по промышленному объекту

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что БПЛА ударил по промышленному объекту. Начался пожар.

«Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет»,— написал господин Евраев в Telegram.

Ранее губернатор сообщал, что из-за налета беспилотников перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы. Он уточнил, что в настоящий момент движение восстановлено.

Михаил Евраев предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. Он также уточнил, что «работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается». Режим беспилотной опасности сохраняется.