Министр дорожного хозяйства Челябинской области получил почетное звание

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил министра дорожного хозяйства и транспорта региона Андрея Ксензова. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства». Постановление главы области размещено на портале правовой информации.

Андрей Ксензов работает в миндортрансе Челябинской области с марта 2025 года. Сначала он занял должность первого заместителя, также временно исполняя обязанности руководителя ведомства. До этого Андрей Ксензов четыре года работал вице-мэром Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту.

Предыдущий министр Андрей Нечаев был уволен с поста в ноябре прошлого года. Ранее он стал фигурантом уголовного дела о растрате 3 млрд руб. при исполнении государственных контрактов на строительство и ремонт дорог в Челябинской области.

