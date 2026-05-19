Акции «Фикс Прайс» упали на 20% из-за дивидендного гэпа

Акции ритейлера «Фикс Прайс» на утренних торгах снижались на 20,08% — до 0,5072 руб. за штуку. По данным Московской биржи на 8:09, бумаги отыграли падение и торгуются на уровне 0,525 руб. за штуку (-17,27%).

Поводом для негативной динамики стал дивидендный гэп (планируемое снижение цены акций из-за выплаты дивидендов.—"Ъ"). По итогам первого квартала 2026 года «Фикс Прайс» выплатит акционерам 11 млрд руб. дивидендов, или 0,11 руб. на бумагу. Дивдоходность составляет 17,33%.

Однако накануне совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год. Решение принято из-за выплаты за первый квартал 2026-го в размере 98% чистой прибыли за прошлый год.