Акционеры «Фикс Прайс» одобрили выплату дивидендов за первый квартал

Акционеры ПАО «Фикс Прайс» (управляет сетью одноименных магазинов в России) утвердили выплату дивидендов за первый квартал 2026 года в размере 0,11 руб. на акцию. Это следует из данных на сайте раскрытия информации.

Совокупный объем выплат составит 11 млрд руб. Согласно дивидендной политике «Фикс Прайс», на эти цели выделяют не менее 50% чистой прибыли. Акционеров, имеющих право на получение дивидендов, определят до 19 мая.

Fix Price — ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. По данным на конец марта, компания располагала почти 8 тыс. торговых точек в стране и за рубежом.