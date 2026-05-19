Товарооборот между Беларусью и Свердловской областью в 2025 году вырос на 20%

По итогам 2025 года товарооборот между Свердловской областью и Беларусью вырос на 20% и достиг порядка $1 млрд, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер после встречи с президентом Александром Лукашенко в Минске. Стороны согласились, что эту сумму в перспективе можно значительно увеличить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сейчас страна занимает третье место среди внешнеторговых партнеров Среднего Урала. Так, из региона в Беларусь отправляют металлы, машиностроительную и химическую продукцию, древесину. В Свердловскую область привозят белорусские троллейбусы, технику для сельского хозяйства, продукцию легкой промышленности. Кроме того, почти 70% лифтов, которые устанавливаются в многоквартирных домах региона, белорусского производства.

«Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я хорошо знаю из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей, "россиеобразующей", если можно так сказать»,— сказал на встрече Александр Лукашенко.

Ирина Пичурина