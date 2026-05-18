Глава Свердловской области Денис Паслер встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. На встрече господин Лукашенко назвал Свердловскую область непростым регионом, но «россиеобразующим».

«Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я хорошо знаю из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей, "россиеобразующей", если можно так сказать»,— заявил Александр Лукашенко.

Господин Лукашенко напомнил, что в советский период производственная база Свердловской области и изготавливаемая там продукция были предметом для гордости. «Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас»,— подчеркнул президент.

Он отметил, что действующий уровень товарооборота между сторонами находится на уровне около одного миллиарда долларов. «Понимая масштаб и те объемы, которые вы можете производить, и мы, миллиард — это просто проходная цифра. И дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот»,— заявил Александр Лукашенко.

Денис Паслер, в свою очередь, подчеркнул, что Свердловская область и Беларусь реализуют совместные проекты в машиностроении, энергетике и транспортной сфере. В частности, он отметил работу предприятия «Гидравлическая объединенная компания», созданного «Пневмостроймашиной» и «БЕЛАЗом», а также проекты «Уральского оптико-механического завода» в сфере композитных материалов.

«Как справедливо отметил Александр Григорьевич: санкции показали, что необходимо производить свое и ориентироваться на импортозамещение. Поэтому мы будем вместе выстраивать новые кооперационные цепочки в области электротехнического и металлообрабатывающего оборудования, систем автоматизированного управления»,— написал губернатор у себя в Telegram-канале.

По его словам, Беларусь занимает третье место среди внешнеторговых партнеров региона. В Свердловскую область поставляется широкий спектр белорусской продукции — от лифтового оборудования до сельскохозяйственной и транспортной техники, включая троллейбусы, поставленные в Екатеринбург в последние годы.

Полина Бабинцева