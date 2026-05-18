Иран пригрозил перерезать провода бигтеха

Иран поставил ультиматум международному бигтеху: если Google, Microsoft и Amazon не заплатят за использование подводных кабелей в Ормузском проливе, которые соединяют трафик Европы, Азии и стран Персидского залива, Тегеран их перережет, узнал CNN.

Близкие к КСИР СМИ сообщали, что план Тегерана предусматривает также обязательные лицензионные сборы за прокладку кабелей. А права на ремонт и техобслуживание будут предоставлены исключительно иранским фирмам. Ормуз — это бутылочное горлышко, через которое проходит огромный объем трафика между Европой, Азией и Персидским заливом, объясняет независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин:

«По Ормузскому проливу проходит большое количество подводной оптики, которая связывает страны этого региона со всем остальным миром.

В виду особенностей географии альтернатив у этих стран — Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт — практически нет. Единственной альтернативой будет спутник, но даже если говорить про Starlink, в масштабах всей страны он вряд ли заменит многожильный подводный кабель. Соответственно, если угрозы Ирана претворятся в жизнь, весь регион может остаться без связи в принципе. Либо она будет очень сильно деградировать. На это наложится, возможно, нарушение логистики и экономических связей, которые завязаны на интернете».

Как отмечают профильные СМИ, подводные кабели — это критическая инфраструктура. Их разрушение в узком Ормузе приведет не к локальной аварии у одного провайдера, а ударит по всей цифровой логистике региона. А заплатят за это соседи Тегерана, отмечает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын:

«Если магистральные кабели будут нарушены и данные от дата-центров к потребителям, например крупным финансовым центрам, не смогут быстро доставляться, придется направлять трафик через другие пути. Интернет от этого не разрушится — он спроектирован так, чтобы при разрыве одной цепочки данные отправлялись обходным путем. Но беда в том, что окольные дороги тоже порядком загружены. Именно для того и строились все эти многомиллиардные проекты, чтобы ускорить доставку данных в конкретные регионы. Если кабели будут повреждены, потери компаний будут огромными. Я думаю, они исчислятся сотнями миллионов долларов.

Угроза серьезная. Поэтому Иран может рассчитывать на некоторые выплаты или переговоры о них».

Технически уничтожить кабели несложно, отмечают собеседники “Ъ FM”. Но едва ли до этого дойдет, считает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович:

«Иран показывает, что может воздействовать в том числе и на эту инфраструктуру. Были сообщения, что иранские дроны залетали на атомную станцию в Арабских Эмиратах — первую и пока единственную ядерную станцию, работающую в арабском мире. И до порта Фуджейры долетали, и даже дроны летали вокруг знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, самого высокого здания на Земле. Но с другой стороны, Иран тоже уязвим. Например, у многих его городов есть зависимости. Может быть, именно эта взаимная уязвимость и убережет их от военной эскалации.

Можно сказать, что заявления Ирана — это скорее предупреждение, которое помогло бы избежать нового витка конфликта. Иранские СМИ рассказывают, что американцы якобы готовы пойти на снятие санкций с республики. Видимо, речь идет об отмене блокады в случае, если Иран согласится вести переговоры с американцами по уточненным схемам. Я не увидел подтверждения со стороны Белого дома, но, может быть, что-то такое действительно существует».

По данным иранских СМИ, Тегеран передал Вашингтону доработанный проект соглашения по урегулированию конфликта. В нем говорится, что он якобы готов переправить запасы обогащенного урана в Россию вместо США, но при определенных условиях. Их детали не приводятся. Между тем Иран объявил о создании Высшего совета нацбезопасности, который будет управлять коммерческим судоходством в Ормузе. Как отмечает издание Fars, в Тегеране появился и страховой сервис Hormuz Safe, обеспеченный биткоином и рассчитанный на компании, которые хотят безопасно проходить через пролив.

Екатерина Вихарева