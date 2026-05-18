124 тыс. человек посетили акцию «Ночь музеев» в Свердловской области

В Свердловской области участниками всероссийской акции «Ночь музеев» стали более 124 тыс. человек. Мероприятие было организовано на 200 площадках, расположенных в 62 населенных пунктах региона. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Всего для посетителей провели около 1,3 тыс. мероприятий — от экскурсий и лекций до перформансов и тематических программ. Более 400 из них были ориентированы на детскую аудиторию. Онлайн-форматы собрали порядка 15 тыс. просмотров.

«"Ночь музеев" в регионе уже в 20-й раз подтверждает статус одной из самых массовых культурных акций»,— отметил министр культуры Свердловской области Илья Марков.

В этом году в Свердловской области программа была посвящена Году единства народов России, Году уральского рока и 300-летию камнерезного дела на Урале.

Ранее сообщалось, что акцию «Ночь музеев-2026» в Екатеринбурге посетили около 83 тыс. человек.

