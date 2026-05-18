«Ночь музеев» в Екатеринбурге посетили около 83 тыс. человек

Площадки всероссийской акции «Ночь музеев-2026» в Екатеринбурге посетили около 83 тыс. человек. Об этом сообщила команда проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге».

Всего в мероприятии приняли участие 100 выставочных пространств. Музеи и галереи были открыты с 11:00 до полуночи, за это время для посетителей провели более 6 тыс. экскурсий.

Самой посещаемой площадкой стал креативный кластер «Л52» — его посетили 10,6 тыс. человек. На втором месте оказался Дом генерала Качки — главное здание Музея истории Екатеринбурга — 5 323 посетителя. Третью позицию занял Музей истории камнерезного и ювелирного искусства — 3 839 человек. Водонапорную башню посетили 2 849 человек, а Музей изобразительных искусств на Плотинке — 2 621 человек.

В честь 20-летия проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге» впервые прошел Фестиваль маршрутов. Он объединил около 50 видов экскурсий — пешеходных, автобусных, трамвайных, с выездами на предприятия и в другие города. Всего в рамках Фестиваля маршрутов прошло более 200 экскурсий, которые посетили свыше 3,5 тыс. человек.

Кроме того, в рамках проекта «Культура для всех» были проведены три адаптированные экскурсии для людей с инвалидностью — арт-прогулка по объектам фестиваля STENOGRAFFIA, экскурсии в Музее Андеграунда и Музее истории плодового садоводства. В них приняли участие 58 человек.

Ранее сообщалось, что в креативном кластере «Л52» в рамках акции «Ночь музеев» состоялась премьера иммерсивного спектакля «Дом Будетлян» режиссера и автора сценария Ирины Лядовой.

Полина Бабинцева

Выставка мотоциклов возле Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ

Международный центр искусств &quot;Главный проспект&quot;. Выставка художников-космистов &quot;от Земного до Небесного&quot;

Премьера иммерсивного спектакля «Дом Будетлян» в креативном кластере «Л52»

Посетители в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Международный центр искусств &quot;Главный проспект&quot;. Персональная выставка Андрея Баландина

Посетители в Музейном клубе &quot;Дом Агафуровых&quot;

Афиша выставки Марка Шагала в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot;

Выставка одного шедевра «Механические дрожки. Шедевр уральского изобретателя из собрания Государственного Эрмитажа» в Главном корпусе ЕМИИ

Выставка &quot;Роковый корпус&quot; в креативном кластере &quot;Л52&quot;

Посетители в Музее природы Урала

Премьера иммерсивного спектакля «Дом Будетлян» в креативном кластере «Л52»

Посетители в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Международный центр искусств &quot;Главный проспект&quot;. Мастер-класс по созданию мозаики

Посетители в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Международный центр искусств &quot;Главный проспект&quot;. Выставка художников-космистов &quot;от Земного до Небесного&quot;

Посетители в Музее природы Урала

Посетители в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot;

Международный центр искусств &quot;Главный проспект&quot;. Персональная выставка Андрея Баландина

Премьера иммерсивного спектакля «Дом Будетлян» в креативном кластере «Л52»

Премьера иммерсивного спектакля «Дом Будетлян» в креативном кластере «Л52»

Посетители в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Выставка &quot;Роковый корпус&quot; в креативном кластере &quot;Л52&quot;

Посетители в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Посетители в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot;

Международный центр искусств &quot;Главный проспект&quot;. Персональная выставка Андрея Баландина

Выставка &quot;Роковый корпус&quot; в креативном кластере &quot;Л52&quot;

Посетители в Музее природы Урала

Международный центр искусств &quot;Главный проспект&quot;. Выставка Марка Шагала

Международный центр искусств &quot;Главный проспект&quot;. Персональная выставка Андрея Баландина

Акция &quot;Ночь музеев&quot; в Екатеринбурге

Выставка мотоциклов возле Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный центр искусств "Главный проспект". Выставка художников-космистов "от Земного до Небесного"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Премьера иммерсивного спектакля «Дом Будетлян» в креативном кластере «Л52»

Фото: София Паникова

Посетители в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный центр искусств "Главный проспект". Персональная выставка Андрея Баландина

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетители в Музейном клубе "Дом Агафуровых"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Афиша выставки Марка Шагала в международном центре искусств "Главный проспект"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Выставка одного шедевра «Механические дрожки. Шедевр уральского изобретателя из собрания Государственного Эрмитажа» в Главном корпусе ЕМИИ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка "Роковый корпус" в креативном кластере "Л52"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетители в Музее природы Урала

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Премьера иммерсивного спектакля «Дом Будетлян» в креативном кластере «Л52»

Фото: София Паникова

Посетители в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный центр искусств "Главный проспект". Мастер-класс по созданию мозаики

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетители в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный центр искусств "Главный проспект". Выставка художников-космистов "от Земного до Небесного"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетители в Музее природы Урала

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители в международном центре искусств "Главный проспект"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международный центр искусств "Главный проспект". Персональная выставка Андрея Баландина

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Премьера иммерсивного спектакля «Дом Будетлян» в креативном кластере «Л52»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Премьера иммерсивного спектакля «Дом Будетлян» в креативном кластере «Л52»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетители в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка "Роковый корпус" в креативном кластере "Л52"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетители в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители в международном центре искусств "Главный проспект"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международный центр искусств "Главный проспект". Персональная выставка Андрея Баландина

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка "Роковый корпус" в креативном кластере "Л52"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посетители в Музее природы Урала

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный центр искусств "Главный проспект". Выставка Марка Шагала

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международный центр искусств "Главный проспект". Персональная выставка Андрея Баландина

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Акция "Ночь музеев" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

