«Ночь музеев» в Екатеринбурге посетили около 83 тыс. человек

Площадки всероссийской акции «Ночь музеев-2026» в Екатеринбурге посетили около 83 тыс. человек. Об этом сообщила команда проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего в мероприятии приняли участие 100 выставочных пространств. Музеи и галереи были открыты с 11:00 до полуночи, за это время для посетителей провели более 6 тыс. экскурсий.

Самой посещаемой площадкой стал креативный кластер «Л52» — его посетили 10,6 тыс. человек. На втором месте оказался Дом генерала Качки — главное здание Музея истории Екатеринбурга — 5 323 посетителя. Третью позицию занял Музей истории камнерезного и ювелирного искусства — 3 839 человек. Водонапорную башню посетили 2 849 человек, а Музей изобразительных искусств на Плотинке — 2 621 человек.

В честь 20-летия проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге» впервые прошел Фестиваль маршрутов. Он объединил около 50 видов экскурсий — пешеходных, автобусных, трамвайных, с выездами на предприятия и в другие города. Всего в рамках Фестиваля маршрутов прошло более 200 экскурсий, которые посетили свыше 3,5 тыс. человек.

Кроме того, в рамках проекта «Культура для всех» были проведены три адаптированные экскурсии для людей с инвалидностью — арт-прогулка по объектам фестиваля STENOGRAFFIA, экскурсии в Музее Андеграунда и Музее истории плодового садоводства. В них приняли участие 58 человек.

Ранее сообщалось, что в креативном кластере «Л52» в рамках акции «Ночь музеев» состоялась премьера иммерсивного спектакля «Дом Будетлян» режиссера и автора сценария Ирины Лядовой.

Полина Бабинцева