В «Аэрофлоте» рассказали об усилении киберзащиты после хакерской атаки

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) усилил меры кибербезопасности после хакерской атаки, которая произошла в конце июля 2025 года. Для этого компания усилила центр операционной безопасности и привлекла профильных партнеров, сообщил замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности ПАО «Аэрофлот» Денис Попов.

По части мониторинга и непрерывного сканирования параметров сети «Аэрофлот» сотрудничает с компаниями BI.ZONE и «Бастион». Кроме того, компания постоянно оценивает риски компрометации внутри сети, используя в том числе EDR-решения.

Господин Попов добавил, что параллельно развивается центр информационной безопасности внутри дочерней компании «АФЛТ-системс». Работа там направлена на улучшение защиты и механизмов быстрого реагирования, уточнил он.

28 июля 2025 года в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел масштабный сбой, из-за которого авиакомпании пришлось отменить десятки рейсов. Причиной стала кибератака, ответственность за которую на себя взяли группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY. В начале сентября гендиректор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский заявил о восстановлении всех критически важных систем перевозчика.