В «Аэрофлоте» заявили о восстановлении важнейших систем после кибератаки в июле

Все критически важные системы «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) работают в штатном режиме после масштабной кибератаки, которой подвергся перевозчик 28 июля. Об этом сообщил журналистам гендиректор группы Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Операционную деятельность мы стабилизировали в течение суток, — сказал он. — Все критически важные системы работают штатно и обеспечивают наивысшую безопасность перевозок». Господин Александровский также отметил, что в момент сбоя производственная деятельность перевозчика «просела» не сильнее, чем в начале июля, когда в аэропортах Шереметьево и Пулково вводились временные ограничения.

Гендиректор «Аэрофлота» добавил, что на текущий момент при введении временных ограничений в аэропортах перевозчику нужно от одного до трех дней, чтобы восстановить регулярный ритм авиарейсов.

Подробнее о хакерской атаке — в материале «Сбой на взлете».