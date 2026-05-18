В Махачкале сняли арест с домов в микрорайоне ДОСААФ

Власти Махачкалы заявили об урегулировании ситуации в микрорайоне ДОСААФ, где из-за многолетнего земельного спора под ограничения на регистрационные действия попали около 500 домовладений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы Махачкалы — руководитель аппарата администрации Арсен Айдиев.

«После встречи главы города с жителями и руководством компании “Байтэр” удалось снять ограничения. Глава города заверил, что ни одна семья не потеряет свое жилье»,— заявил господин Айдиев.

Ранее жители микрорайона сообщали, что обнаружили аресты и ограничения на земельные участки и дома уже после оформления недвижимости и строительства жилья. По данным властей, причиной стал старый имущественный спор между ООО «Байтэр» и прежним владельцем земельного массива. Сумма задолженности по спору составляла около 1,3 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», конфликт связан с земельным массивом площадью более 246 тыс. кв. м в поселке Красноармейск под Махачкалой. Первоначально участок принадлежал ООО «Байтэр», которое в 2012 году продало землю частному лицу. Позднее продавец заявил о неполной оплате сделки. В 2015 году суд утвердил мировое соглашение, допускавшее расторжение договора и возврат земли прежнему владельцу при нарушении условий оплаты. К этому моменту территория уже начала активно застраиваться.

В последующие годы земельный массив разделили более чем на 400 участков, где сформировался жилой микрорайон примерно на 500 семей. На территории были построены дома, проведены газ, электричество и дороги. Часть недвижимости приобреталась с использованием ипотечных кредитов. После перехода спора в стадию исполнения судебного решения в ЕГРН появились ограничения на регистрационные действия, затронувшие уже оформленные объекты недвижимости.

Жители утверждали, что при покупке участков сведения об ограничениях в ЕГРН отсутствовали. В ситуацию вмешались власти Дагестана и Махачкалы. Врио вице-премьера республики Заур Эминов ранее заявлял, что «люди не должны становиться заложниками чужих интересов», а глава Махачкалы Джамбулат Салавов проводил переговоры с учредителем ООО «Байтэр» Умаханом Ахмедовым.

Валерий Климов