Ленинградская деревня добивается несносности в высшем суде
В КС пожаловались на требование снести оформленный дом в охранной зоне
Конституционный суд (КС) принял жалобу жительницы Ленинградской области, оспаривающей снос ее дома в деревне Большие Пороги. Гражданка в 2021 году купила там два участка, построила и оформила на одном из них дом, успев даже получить материнский капитал на стройку. После чего выяснилось, что ее земля с 2015 года входит в охранную зону памятника «Безымянная высота», а ее дом власти потребовали снести как самострой. Суды признали, что в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) не было сведений об обременениях на землю, но не сочли это достаточным аргументом. Опрошенные “Ъ” юристы считают иначе.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
С жалобой в КС, с которой ознакомился “Ъ”, обратилась Ирина Белова. В 2021 году она приобрела в деревне Большие Пороги Ленинградской области два участка (площадью 773 кв. м и 610 кв. м) под индивидуальное жилое строительство как разрешенный вид использования. В 2022 году госпожа Белова построила и оформила на одном из участков дом (96 кв. м), поставила его на кадастровый учет и даже оформила материнский капитал на стройку. Но в 2023 году Всеволожская городская прокуратура потребовала снести дом как самострой, сославшись, что участки входят в охранную зону памятника «Безымянная высота». Границы этой зоны были установлены приказом комитета по культуре Ленинградской области еще в 2015 году, но сведений в ЕГРН об этом не было.
Жительница обратилась в суды, требуя признать приказ недействительным. Но во всех инстанциях ей отказали со ссылкой на ст. 26 федерального закона №342 (им были внесены поправки в Градостроительный кодекс РФ).
- Так, Ленинградский областной суд указал, что границы участков со спецрежимами считаются установленными, если их до января 2031 года оформили решением исполнительного органа власти.
- Второй апелляционный суд общей юрисдикции решил, что отсутствие сведений в ЕГРН об обременениях не может быть аргументом в споре и является «неверным толкованием норм материального права».
- Тогда госпожа Белова обратилась в КС, требуя признать упомянутый приказ и ст. 26 федерального закона №342 неконституционными: она считает нарушенными нормы Конституции РФ о правовой определенности и принципы верховенства права (в частности, ст. 1, 4, 15, 19, 46 и 55).
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области расположено множество объектов культурного наследия, их «обширные территории» попадают в границы охранных и защитных зон, причем отсутствие сведений о них в ЕГРН — «характерная черта», говорит партнер адвокатского бюро Nordic Star Арина Довженко. Для «легитимации» таких территорий применяются положения ст. 26 федерального закона №342, по которому такие зоны считаются установленными даже при отсутствии сведений о них в ЕГРН, разъясняет госпожа Довженко. При этом она подчеркивает: «Эта ситуация создает неопределенность для приобретателей».
Руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Жанна Колесникова напоминает, что пленум Верховного суда (ВС) РФ в декабре 2023 года в постановлении №44 прямо указал: постройка не может быть признана самовольной, если лицо не знало и не могло знать о наличии ограничений использования участка, в том числе из-за отсутствия необходимых сведений в ЕГРН.
При наличии «четкой позиции» ВС РФ нижестоящие суды принимают «прямо противоположное решение», удивляется госпожа Колесникова.
Эксперт считает важным, что власти согласовали Ирине Беловой строительство дома на спорном участке и разрешили использовать материнский капитал. «То есть государственные органы совершали активные действия, подтверждающие правомерность строительства. Снос дома в такой ситуации не просто противоречит позициям высших судов, но и создает опасный прецедент»,— полагает госпожа Колесникова, отмечая, что в такой ситуации жительница Больших Порогов будет вправе требовать от местной администрации компенсации убытков за снос дома.
По мнению адвоката, в этой ситуации КС укажет на неверное толкование федерального закона №342 и «недопустимость возложения всех негативных последствий ошибки уполномоченных органов на добросовестного гражданина», но не станет признавать нормативный акт антиконституционным. В декабре 2025 года КС принял решение по похожему разбирательству москвича, требующего дать ему возможность продать свою землю властям. Через пять лет после покупки им участка в Подмосковье чиновники включили его территорию в охранную зону усадьбы Спасских-Трубецких, что наложило запрет на строительство. Владелец узнал об ограничении позже и несколько лет пытался добиться выкупа своей земли. В КС отметили, что чиновники неверно интерпретировали нормы Градостроительного кодекса РФ, которые не освобождают их от обязанности выкупа земель в подобных ситуациях (см. “Ъ” от 1 декабря 2025 года).