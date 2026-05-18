Зампред севастопольского суда претендует на пост главы курского арбитража

Заместитель председателя Арбитражного суда города Севастополя Александр Костерин подал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) РФ о рекомендации его кандидатом на должность председателя Арбитражного суда Курской области. Оно будет рассмотрено 26 мая.

Пост председателя курского арбитража вакантен с конца 2021 года, когда скончался его председатель Андрей Левашов. С сентября 2022 года судом в качестве и. о. руководит Александр Шумаков. В 2025 году рекомендацию на пост председателя суда получил судья 19-го арбитражного апелляционного суда Максим Воскобойников. После этого о назначении председателя не сообщалось.

Александр Костерин работает в арбитражном суде Севастополя с 2014 года. До этого он служил в арбитраже Волгоградской области.

Кроме того, ВККС 25 мая рассмотрит заявление судьи Курского облсуда Михаила Ермакова о рекомендации кандидатом на должность зампредседателя облсуда. Также будет утвержден состав коллегии Курского облсуда, которая принимает решение о привлечении судей к административной ответственности.

Как ранее рассказывал «Ъ-Черноземье», 26 мая ВККС рассмотрит заявление Александра Карташова о сложении полномочий председателя Липецкого областного суда. На должность зампреда этого же суда может быть рекомендована Анна Ганьшина, которая работает в нем судьей с 2012 года.

Сергей Толмачев