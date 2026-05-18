Женщину обвинили в хищении более 3 млн рублей у воронежских участников СВО

Новохоперский районный суд на 1 месяц и 7 дней отправил под домашний арест 54-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в хищении более 3 млн руб. у двоих участников специальной военной операции. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Следователь ходатайствовал о заключении фигурантки под стражу, но суд это ходатайство не поддержал.

По версии следствия, в марте этого года женщина украла с банковского счета участника СВО 23 тыс. руб. Позже, в мае она под предлогом продажи своего дома похитила почти 3 млн руб. у другого бойца. Действия фигурантки квалифицировали как кражу с банковского счета и мошенничество в особо крупном размере (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В конце апреля стало известно, что Курский гарнизонный военный суд признал двух подполковников Игоря Карамышева и Джамалдина Отегенова виновными в превышении должностных полномочий за присвоение более 7 млн руб. премий участников СВО. Карамышев за 12 эпизодов получил шесть лет колонии общего режима, а Отегенов — пять лет за пять эпизодов.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Промышленный районный суд Курска отказал в удовлетворении обоих взаимных исков отца и матери погибшего участника СВО. Каждый из них хотел лишить второго права на государственные выплаты и меры социальной поддержки, положенные семьям погибших военнослужащих.

Денис Данилов