Курский гарнизонный суд вынес приговор за присвоение премий участников СВО

Курский гарнизонный военный суд признал двух подполковников Игоря Карамышева и Джамалдина Отегенова виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) за присвоение более 7 млн руб. премий участников специальной военной операции. Объединенная пресс-служба судебной системы региона сообщила, что Карамышев за 12 эпизодов преступлений получил шесть лет колонии общего режима, а Отегенов — пять лет за пять эпизодов.

Суд установил, что подполковники неоднократно организовывали сбор с подчиненных военнослужащих денег, полученных ими в качестве премий за успешное выполнение боевых задач специальной военной операции. В общей сложности осужденные собрали более 7 млн руб. Полученными деньгами Карамышев и Отегенов распорядились по своему усмотрению.

По приговору суда осужденные лишены воинских званий и наград. Приговор в законную силу не вступил.

В конце прошлого года гарнизонный суд в Курске также приговорил к 12 годам колонии военнослужащего Сергея Ермишкина за получение с подчиненных более 9 млн руб., которые они передавали ему за перевод в тыловые подразделения. В данный момент осужденный обжалует приговор.

Владимир Зоркий