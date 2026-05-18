Суд смягчил приговор осужденному за стрельбу у храма в Екатеринбурге

Свердловский областной суд смягчил приговор Роману Штадлеру, осужденному за стрельбу в воздух у храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Суд, заслушав доводы апелляционной жалобы, изменил приговор суда первой инстанции, смягчив Роману Штадлеру наказание до 2 лет принудительных работ удержанием 15% в доход государства»,— говорится в сообщении суда.

Напомним, в феврале 2026 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Романа Штадлера виновным по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и назначил ему наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Инцидент произошел в октябре 2023 года. Суд установил, что житель Екатеринбурга Роман Штадлер, находясь у храма «Большой Златоуст», произвел выстрел в воздух из пневматического пистолета. Видео со стрельбой вызвало резонанс в интернете весной 2025 года: его опубликовало общественное движение «Русская община» на своей странице во «ВКонтакте». Запись привлекла внимание общественности и правоохранительных органов.