Свищев избран председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев единогласно был избран председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Дмитрий Свищев

Срок полномочий господина Свищева составит четыре года. В состав новой объединенной организации приняты Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация сноуборда России и Федерация фристайла России. В президиум новой структуры вошел 21 человек, в том числе олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Елена Вяльбе и Александр Легков.

Основным приоритетом организации Дмитрий Свищев назвал «восстановление полноценного партнерства» с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS). «Меньше чем через две недели полетим в Белград на конгресс FIS и надеемся, что нашу позицию услышат»,— заявил он.

В марте Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России. Также он покинул пост президента Федерации керлинга России, которой руководил с 2010 года. Его сменил генеральный директор группы компаний «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин.

Таисия Орлова