Тренер Ханси Флик продлил контракт с «Барселоной»

Футбольный клуб «Барселона» заключил новый контракт с главным тренером Ханси Фликом до финиша сезона-2027/28, сообщает пресс-служба команды. В соглашении прописана опция продления еще на год.

61-летний немец возглавил «Барселону» в мае 2024 года. Его прошлое соглашение с каталонским клубом истекало 30 июня 2027 года.

За два сезона во главе «Барселоны» Флик выиграл с командой два чемпионата, Кубок и два Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов команда в прошлом сезоне сошла на стадии полуфинала, проиграв миланскому «Интеру», а в нынешнем — в четвертьфинале, уступив мадридскому «Атлетико».

Арнольд Кабанов