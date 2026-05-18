Потребление электроэнергии в России с начала года выросло на 1,1%

Потребление электроэнергии в России с января 2026 года выросло на 1,1% год к году. Об этом сообщил глава АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий.

«Рост на 1,1% к прошлому году на сегодняшний день»,— заявил господин Опадчий (цитата по ТАСС). По его словам, прогноз по энергопотреблению на текущий год остается без изменений — ожидается рост на 2,2%. Федор Опадчий добавил, что в I квартале показатель уже вырос на 2,1% по сравнению с январем--мартом 2025 года.

По итогам 2025 года потребление электроэнергии в России составило 1,161 трлн кВт•ч. В сравнении с 2024 годом показатель снизился на 1,1%, без учета дополнительного дня високосного года — 0,8%. Выработка электроэнергии сократилась на 1,2% до 1,166 трлн кВт•ч, без учета дня високосного года — на 0,8%.